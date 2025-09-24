El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este jueves 25 de setiembre, las precipitaciones continuarán siendo aisladas en el territorio nacional, debido a que la Zona de Convergencia Intertropical se encuentra lejos del país.

En la mañana, hay posibilidad de formación de tormentas cerca de la costa de Limón, que podrían ocasionar lluvias en las primeras horas.

Durante la tarde, las lluvias se concentrarán a lo largo de las cordilleras y montañas del país acompañadas de tormenta eléctrica.

Por la noche, se prevén que las lluvias persistan en el Pacífico Sur.