El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló las condiciones climatológicas esperadas para este domingo 25 de octubre.
En detalle:
- País seguirá bajo la etapa de transición de la época lluviosa a la época seca.
- Se estará percibiendo vientos alisios moderados por la mañana con ráfagas entre 30 – 50 km/h, siendo las más altas en el Pacífico Norte de hasta 70 km/h
- En general pocas precipitaciones.
- Las características anteriores principalmente en regiones del centro y norte del país.
- En cuanto a las precipitaciones, se prevén pocas en Limón y el Valle Central.
- Hacia el Pacífico Central y Sur, se anticipan aguaceros con tormenta de carácter disperso durante la tarde y localizados cerca de las costas por las noches.