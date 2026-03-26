Clima Costa Rica: Fuertes vientos para este viernes

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), detalló que para este viernes 27 de marzo, la presión atmosférica comenzará a aumentar en el norte del Mar Caribe, dando paso a un nuevo periodo de vientos fuertes que se extenderá por varios días en todo el país.

Se espera que la nubosidad sea mayormente despejada a parcialmente nublada en el Pacífico y el Valle Central durante la mañana, mientras que la nubosidad será variable en el Caribe y la Zona Norte.

Durante la tarde y la noche, es posible un aumento de la nubosidad y chubascos aislados en las montañas de Limón y la Zona Norte, así como al este del Valle Central.

Durante los mismos periodos en el Pacífico, se prevé poca nubosidad en Guanacaste; sin embargo, son posibles chubascos y tormentas aisladas en el Pacífico Sur y las montañas del Pacífico Central.