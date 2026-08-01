Clima Costa Rica: Fuertes vientos para este sábado

Este sábado 1 de agosto, comenzamos el mes con fuertes vientos alisios acelerados en todo el país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan ráfagas de 60 a 90 km/h en Guanacaste y Talamanca, con intensidades menores en el Valle Central, alcanzando máximos de 40 a 65 km/h.

Tendremos cielos parcialmente nublados durante la mañana. Se esperan chubascos ocasionales en Limón y la Zona Norte durante este período, seguidos de aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico Central y Sur por la tarde.

Son posibles chubascos dispersos en las zonas este y norte del Valle Central. Guanacaste permanecerá ventoso y seco hoy.