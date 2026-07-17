Clima Costa Rica: Fuertes ráfagas de hasta 95 km/h este viernes

Pronóstico del IMN

La Administración asegura que tomó en cuenta las recomendaciones de la auditoría.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el país permanece bajo un patrón de ola de calor húmeda, caracterizado por vientos alisios acelerados, humedad y lluvias ocasionales a lo largo de la costa caribeña, y temperaturas cálidas a lo largo de la costa del Pacífico.

Se esperan ráfagas de viento de 40 a 65 km/h (moderadas a fuertes) en la parte central del país y las zonas bajas del Pacífico Norte, con ráfagas de entre 70 y 95 km/h en las zonas montañosas y la sierra de Guanacaste.

La nubosidad variable se desarrollará a lo largo del día en la costa caribeña y la Zona Norte, con chubascos dispersos y aguaceros aislados.

Durante la tarde, el Pacífico Central y Sur experimentará cielos parcialmente nublados con posibles lluvias y chubascos en las montañas.

Se esperan chubascos y tormentas aisladas cerca de las costas hacia el final del día.