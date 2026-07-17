Clima Costa Rica: Fuertes ráfagas de hasta 95 km/h este viernes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el país permanece bajo un patrón de ola de calor húmeda, caracterizado por vientos alisios acelerados, humedad y lluvias ocasionales a lo largo de la costa caribeña, y temperaturas cálidas a lo largo de la costa del Pacífico.

Se esperan ráfagas de viento de 40 a 65 km/h (moderadas a fuertes) en la parte central del país y las zonas bajas del Pacífico Norte, con ráfagas de entre 70 y 95 km/h en las zonas montañosas y la sierra de Guanacaste.

La nubosidad variable se desarrollará a lo largo del día en la costa caribeña y la Zona Norte, con chubascos dispersos y aguaceros aislados.

Durante la tarde, el Pacífico Central y Sur experimentará cielos parcialmente nublados con posibles lluvias y chubascos en las montañas.

Se esperan chubascos y tormentas aisladas cerca de las costas hacia el final del día.