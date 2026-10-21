Clima Costa Rica: Frente frío afectará al país este jueves

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Este jueves 22 de octubre, se observará un ligero aumento en la intensidad de los vientos alisios en el norte y centro del país durante la mañana, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Las ráfagas podrían alcanzar los 30-45 km/h en el norte de Guanacaste, con máximos de 20-35 km/h en las zonas bajas del Valle Central. Esto se debe a la leve influencia del primer frente frío en el país.

El efecto de estos vientos alisios traerá consigo una mayor nubosidad a la provincia de Limón y la Zona Norte, lo que provocará lluvias ocasionales por la mañana y posibles aguaceros durante la tarde y la noche.