El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las lluvias continuarán para este sábado en diversos sectores del país.

En detalle:

Las condiciones húmedas e inestables se mantendrán como característica para este fin de semana, con probabilidad de precipitaciones en el Pacífico, Valle Central, Zona Norte y sectores oeste del Caribe.

En la madrugada y primeras horas de la mañana se estiman aguaceros y lluvias dispersas sobre las costas el Pacífico.

El rápido aumento de nubosidad desde el final de la mañana y hacia el periodo vespertino, dará paso a lluvias y aguaceros dispersos sobre las montañas del Pacífico.

De la misma forma, se prevé aguaceros con tormenta en el este del Valle Central y la Zona Norte