Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Este jueves 29 de octubre, el país permanecerá en la fase de transición entre la estación lluviosa y la seca, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se espera poca o ninguna nubosidad, con vientos alisios moderados por la mañana que disminuirán durante la tarde.

En cuanto a las lluvias vespertinas, se prevén chubascos dispersos en las sierras de Limón y la Zona Norte, así como en el Valle Central.

Hacia la Península de Nicoya y las regiones del Pacífico Central y Sur, se anticipan aguaceros aislados, posiblemente acompañados de tormentas eléctricas, durante este período.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado en gran parte del país.