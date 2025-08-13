El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó de las condiciones que se esperan para este miércoles 13 de agosto.
El IMN detalla:
- El país se mantiene bajo una atmósfera húmeda e inestable.
- Se suma el calentamiento matutino y el ingreso de brisas marinas; todos estos elementos potenciarán la ocurrencia de precipitaciones en las distintas regiones.
- Durante la mañana prevalecerá nubosidad parcial a nivel nacional.
- No se descarta la posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas en regiones del Caribe y la Zona Norte.
- Por la tarde la actividad lluviosa y eléctrica más relevante se desarrollará en las regiones del Pacífico Central, Pacífico Sur, Península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores.
- También en dicho periodo vespertino se anticipan lluvias aisladas y tormenta eléctrica en el Valle Central, la Zona Norte y montañas del Caribe.
- Durante la noche se estiman lluvias dispersas en la Zona Norte y las áreas costeras del Pacífico.