La Zona de Convergencia Intertropical activa traerá humedad e inestabilidad atmosférica a Costa Rica este lunes 18 de agosto de 2025.
Esto provocará condiciones favorables para lluvias a lo largo del día.
El panorama:
- Mañana: Se espera un cielo parcialmente nublado y bochornoso en todo el país.
- Tarde: Se pronostican aguaceros aislados con tormenta eléctrica. Las zonas más afectadas serán:
- La costa pacífica costarricense.
- El Valle Central.
- Parte de las montañas de la Zona Norte.
Las regiones del Caribe y la llanura de la Zona Norte no esperan lluvias significativas este lunes.