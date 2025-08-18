La Zona de Convergencia Intertropical activa traerá humedad e inestabilidad atmosférica a Costa Rica este lunes 18 de agosto de 2025.

Esto provocará condiciones favorables para lluvias a lo largo del día.

El panorama:

Mañana: Se espera un cielo parcialmente nublado y bochornoso en todo el país.

Tarde: Se pronostican aguaceros aislados con tormenta eléctrica . Las zonas más afectadas serán: La costa pacífica costarricense. El Valle Central. Parte de las montañas de la Zona Norte.

Las regiones del Caribe y la llanura de la Zona Norte no esperan lluvias significativas este lunes.