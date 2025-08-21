El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó como estará el clima este jueves 21 de agosto de 2025:

Mañana

Se pronostica una nubosidad de poca a parcial en la gran parte del territorio nacional, acompañada de temperaturas cálidas.

Tarde

Se espera un aumento progresivo de la nubosidad y se prevé aguaceros aislados con tormenta eléctrica para las regiones del Pacífico Central y Sur.

Por su parte, en el Valle Central habrá probabilidad de chubascos y aguaceros de corta duración con tormenta, pero principalmente hacia el sector oeste.

Para la provincia de Guanacaste, se anticipan lluvias dispersas, especialmente en la península de Nicoya y sus alrededores.

Y en la Zona Norte y el Caribe, habrá posibilidad de chubascos con tormenta en sectores montañosos, mientras que las zonas bajas permanecerán con condiciones mayormente secas.

Noche

Se pronostica lluvias ocasionales en sectores costeros del Pacífico, extendiéndose hacia las costas del Caribe terminando la noche.