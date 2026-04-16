Se esperan condiciones húmedas e inestables en la costa del Pacífico central y sur este viernes 17 de abril, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Esta inestabilidad estará presente desde la tarde hasta la madrugada en las zonas marítimas cercanas a las costas de esta región. Los vientos alisios se debilitarán a lo largo del día.

Por la tarde, las condiciones locales en el Pacífico Sur, el Pacífico Central y la zona del Golfo de Nicoya favorecerán la formación de nubosidad vespertina, con lluvias en las montañas y chubascos dispersos en las tierras bajas y a lo largo de las costas de estas regiones.

El Valle Central estará nublado, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas breves en las zonas central y norte de la región, así como lluvias en el este.