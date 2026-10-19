Clima Costa Rica: Estas serán las condiciones para este martes

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Este martes 20 de octubre persistirán altos niveles de inestabilidad atmosférica, asociados a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical y a la alta humedad sobre las zonas marítimas, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la madrugada y la mañana, se esperan cielos parcialmente nublados en gran parte del país, aunque no se descartan lluvias ocasionales cerca de la costa de Limón.

Por la tarde, se prevé un aumento de la nubosidad sobre las zonas montañosas, lo que favorecerá la formación de chubascos y tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, así como en la parte occidental de la región del Caribe Sur.

En el Pacífico Norte y la Zona Norte, las lluvias serán aisladas, mientras que la probabilidad de chubascos en la región del Caribe Norte será baja, concentrándose las precipitaciones principalmente en las zonas montañosas.

Durante la noche, se espera que la intensidad de las lluvias disminuya gradualmente; sin embargo, podrían persistir chubascos en varias zonas de la costa del Pacífico.