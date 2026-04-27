Clima Costa Rica: Estas serán las condiciones para este lunes

Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este lunes se mantendrá el ingreso de humedad hacia el Pacífico y el Valle Central, aunque en menor medida que durante el fin de semana.

Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, con posibilidad de algunas lluvias en sectores costeros del sur del país.

En horas de la tarde se prevén lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica de manera aislada en el oeste del Valle Central. En el Pacífico, las precipitaciones se concentrarían principalmente en Guanacaste y el Pacífico Central.

Se espera que estas lluvias vespertinas disminuyan de forma importante durante el resto de la semana. En la Zona Norte y el Caribe prevalecerá nubosidad parcial a lo largo del día.

Foto: Issac Villalta.

Pronóstico por regiones

Valle Central: Parcialmente nublado. Aguaceros con tormenta al oeste. Temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 28.7°C.

Pacífico Norte: Parcialmente nublado a nublado. Aguaceros aislados con tormenta. Temperaturas mínimas de 21°C y máximas de 37°C.

Pacífico Central: Parcialmente nublado. Posibles lluvias y aguaceros con tormenta. Temperaturas mínimas de 22°C y máximas de 32°C.

Pacífico Sur: Parcialmente nublado a nublado. Posibles aguaceros aislados. Temperaturas mínimas de 18°C y máximas de 32°C.

Caribe Norte: Poco a parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 23.3°C y máximas de 32°C.

Caribe Sur: Poco a parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 24°C y máximas de 32°C.

Zona Norte: Poco a parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 18°C y máximas de 33°C.