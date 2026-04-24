El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que persisten los bajos niveles de presión atmosférica en Centroamérica, lo que provocará un aumento de la nubosidad y una mayor probabilidad de lluvia este fin de semana en algunas zonas del país.

El sábado por la mañana, la nubosidad será variable y en aumento en la costa del Pacífico.

Por la tarde, se espera que la mayor nubosidad se concentre en la cordillera central del país, incluyendo el Valle Central y Cartago.

Se pronostican lluvias y chubascos en las montañas del Pacífico Sur y el Pacífico Central, con aguaceros y posibles tormentas eléctricas en la parte oriental del Valle Central, la zona central de la Zona Norte y áreas cercanas a las montañas del Caribe occidental.