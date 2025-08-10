El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que durante el domingo se espera un aumento en el contenido de humedad, lo cual favorecerá la formación de nubosidad desde temprano en el día en todo el país.

Esta condición provocará un descenso en las temperaturas máximas en varias zonas donde se presente esta cobertura nubosa, como el Caribe, la Zona Norte, las montañas del Pacífico y el Valle Central.

Mañana:

Se prevé la posibilidad de lluvias aisladas en sectores del Caribe Norte y el noroeste de la Zona Norte.

Tarde:

El IMN pronostica aguaceros dispersos acompañados de tormenta eléctrica sobre el eje montañoso central, en ambas vertientes, con posibilidad de que estas lluvias se extiendan hacia sectores del oeste del Pacífico, tanto en zonas bajas como costeras.