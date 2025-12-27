Clima Costa Rica: Estas serán las condiciones para este domingo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que este domingo 28 de diciembre se mantengan condiciones ventosas en gran parte del país, debido a niveles elevados de presión atmosférica sobre la cuenca del Caribe.

Según el pronóstico, los vientos alisios se intensificarán principalmente en el Pacífico Norte, el Valle Central y las zonas montañosas, donde se esperan ráfagas ocasionales entre moderadas y fuertes, con velocidades que oscilarán entre los 25 km/h y 50 km/h. En sectores elevados y el norte de Guanacaste, las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

Para el Caribe y la Zona Norte se anticipa un ambiente más nublado, con lluvias ocasionales que podrían extenderse hacia áreas montañosas y el sector este del Valle Central, donde no se descartan lloviznas aisladas.

En el resto del territorio nacional predominarán cielos entre poco nublado y parcialmente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, manteniéndose condiciones más estables durante la jornada.

Las autoridades recomiendan precaución ante los fuertes vientos, especialmente para quienes transiten por carretera o realicen actividades al aire libre.