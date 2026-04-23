Según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este viernes, la disminución de la presión atmosférica en el istmo centroamericano, junto con altos niveles de humedad, influirá en las condiciones del tiempo en el país.

Durante la madrugada y la mañana se prevé inestabilidad en sectores marítimos del Pacífico cercanos a Costa Rica, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad, chubascos y aguaceros sobre el mar. Algunas lluvias aisladas podrían alcanzar las costas del Pacífico en horas matutinas.

Por la tarde, la nubosidad más significativa se concentraría en el eje montañoso central, incluyendo el este del Valle Central y Cartago. También se esperan lluvias y chubascos en las montañas del Pacífico Sur y Pacífico Central.

Además, podrían presentarse aguaceros con posible tormenta en el este del Valle Central, sectores del Pacífico Norte, el centro de la Zona Norte y zonas cercanas a las montañas del oeste del Caribe.

Clima en Costa Rica. Foto: Mauricio Aguilar.

Pronóstico por regiones

Valle Central: Parcialmente nublado a nublado. Aguaceros con tormenta dispersos. Temperaturas mínimas de 15.1 °C y máximas de 29.3°C.

Pacífico Norte: Parcialmente nublado a nublado. Chubascos con aguaceros aislados y tormenta. Temperaturas mínimas de 20.1 °C y máximas de 33.8 °C..

Pacífico Central: Parcialmente nublado a nublado. Temperaturas mínimas de 19.7 °C y máximas de 30.6 °C.

Pacífico Sur: Parcialmente nublado a nublado. Temperaturas mínimas de 18.5 °C y máximas de 32.5 °C.

Caribe Norte: Parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 22.6 °C y máximas de 31.0 °C.

Caribe Sur: Entre pocas nubes a parcialmente nublado. Temperaturas mínimas de 22.8 °C y máximas de 31.7 °C.

Zona Norte: Aguaceros con tormenta aislados. Temperaturas mínimas de 16.5 °C y máximas de 34.7 °C.