El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 13 de octubre el país continuará bajo la influencia de un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre Centroamérica.

Esta condición favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del territorio nacional.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo

Válido para: Lunes 13 de octubre de 2025

Más información: https://t.co/vlXxkrALxc pic.twitter.com/Ipmo2Iri0J — IMN Costa Rica (@IMNCR) October 12, 2025

Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial a total, con lluvias ocasionales en las zonas del Pacífico.

Sin embargo, para la tarde y el anochecer, se anticipan precipitaciones más intensas, algunas acompañadas de tormenta eléctrica, principalmente en la Zona Norte, la Cordillera del Caribe, el Valle Central y las regiones del Pacífico.

Las autoridades recomiendan precaución en carretera y en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, especialmente ante los suelos ya saturados por las lluvias de los últimos días.