El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 13 de octubre el país continuará bajo la influencia de un patrón atmosférico húmedo e inestable, producto de la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) sobre Centroamérica.
Esta condición favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del territorio nacional.
Durante la mañana, se prevé nubosidad parcial a total, con lluvias ocasionales en las zonas del Pacífico.
Sin embargo, para la tarde y el anochecer, se anticipan precipitaciones más intensas, algunas acompañadas de tormenta eléctrica, principalmente en la Zona Norte, la Cordillera del Caribe, el Valle Central y las regiones del Pacífico.
Las autoridades recomiendan precaución en carretera y en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, especialmente ante los suelos ya saturados por las lluvias de los últimos días.