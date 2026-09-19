Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Costa Rica tendrá este domingo 20 de setiembre una jornada marcada por condiciones atmosféricas húmedas e inestables, que favorecerán la presencia de lluvias y tormentas eléctricas en diferentes sectores del territorio nacional.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se esperan aguaceros acompañados de tormentas eléctricas principalmente en las regiones marítimas del Pacífico y, con menor intensidad, en el Caribe.

Estas precipitaciones también podrían extenderse hacia las zonas costeras de ambas vertientes, mientras que en el resto del país predominarán condiciones parcialmente nubladas durante ese periodo.

#IMN_Pronóstico regional del tiempo

Válido para el 20 de setiembre de 2026https://t.co/vlXxkrALxc pic.twitter.com/6ZKPtvfTZv — IMN Costa Rica (@IMNCR) September 19, 2026

Para la tarde, el panorama lluvioso se trasladará a sectores del Valle Central y las montañas de la vertiente del Caribe, donde se prevén aguaceros y tormentas eléctricas.

En la vertiente del Pacífico también se esperan fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Las lluvias comenzarían en las zonas montañosas y avanzarían hacia las regiones costeras conforme se acerque el inicio de la noche.

Según el pronóstico, este comportamiento estará asociado a la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre la región, junto con otros factores locales que favorecerán la inestabilidad atmosférica durante el día.