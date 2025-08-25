El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical será menor, lo que reducirá la humedad y la inestabilidad atmosférica en el territorio nacional.
Durante la mañana se prevé un cielo de poco a parcialmente nublado, con ambiente “bochornoso” en el Pacífico y el Valle Central, mientras que en el Caribe podrían registrarse lluvias dispersas.
Para la tarde se pronostican aguaceros aislados en el Pacífico y en las montañas de la Zona Norte.
En horas de la noche, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Caribe, aunque de manera aislada.