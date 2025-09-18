El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este viernes 19 de setiembre, las cálidas temperaturas matutinas, el ingreso de brisas marinas, junto a una gran cantidad de humedad en el ambiente son condiciones que provocarán el desarrollo de nubosidad en horas de la tarde, generando lluvias en diversos puntos del país.

Se pronostica lluvias y tormentas eléctricas en la mañana y tarde y pueden prolongarse hacia las primeras horas de la noche.

Las regiones con mayor probabilidad de registrar esta actividad lluviosa y eléctrica son la Zona Norte, el Pacífico, el Valle Central y las regiones montañosas del Caribe.