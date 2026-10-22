Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este viernes

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Este viernes 23 de octubre comenzará con cielos poco nublados o parcialmente nublados, vientos suaves y temperaturas que subirán rápidamente hacia el mediodía, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

La nubosidad aumentará significativamente por la tarde, aunque, en general, habrá poca precipitación.

Se esperan chubascos dispersos en las montañas que dan al Pacífico, y chubascos ocasionales en las que dan al Caribe; también existe la posibilidad de un aguacero aislado en zonas cercanas a las montañas del lado caribeño, así como en la parte noreste del Valle Central.