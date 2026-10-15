Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este viernes

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Este viernes 16 de octubre, las condiciones atmosféricas locales determinarán el clima en todo el país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por la mañana, predominarán cielos parcialmente nublados en todo el territorio, lo que provocará altas temperaturas.

Por la tarde, se esperan chubascos aislados pero intensos, acompañados de tormentas eléctricas. Estos comenzarán en las sierras y se extenderán hacia las tierras bajas del Valle Central y el Pacífico Norte, así como hacia las zonas costeras del Pacífico Central y Sur.

En la Zona Norte y el Caribe, los chubascos se concentrarán nuevamente cerca de las montañas.