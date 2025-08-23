Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este sábado 23 de agosto de 2025, las condiciones húmedas se mantendrán para el país.

La nubosidad de varios niveles podría estar presente desde temprano en ambas vertientes, sobre todo para el Pacífico Sur y las costas del Caribe, donde existe posibilidad de lluvias dispersas en la madrugada y mañana.

Mañana y tarde

La nubosidad pasa de parcial a total, con probabilidad de lluvias en las montañas y aguaceros aislados para partes bajas.

Estos, especialmente en la vertiente del Pacífico, Zona Norte y oeste de las regiones del Caribe.