Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este sábado 4 de octubre, se prevé un fortalecimiento de este sistema, el cual, junto con un alto aporte de humedad desde el litoral Pacífico, incrementará la inestabilidad en la atmósfera y favorecerá las lluvias en el país.

Mañana y madrugada

Se anticipan lluvias y chubascos aislados en la franja costera del Pacífico, con cielos entre parcial y mayormente nublados en la mayor parte del territorio nacional.

Tarde y noche

Se estiman lluvias y aguaceros con tormenta eléctrica en las regiones del Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte y las montañas del Caribe. Estas lluvias podrían prolongarse hacia la noche, especialmente en la franja costera del Pacífico.