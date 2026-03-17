Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este miércoles

Pronóstico del IMN

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De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la mañana de este miércoles 18 de marzo, comenzará con poca nubosidad, lo que provocará un rápido aumento de las temperaturas y una sensación de calor en la mayor parte del país.

La llegada de la brisa marina, sumada al calentamiento matutino, traerá consigo la formación de nubes durante la tarde y aumentará la probabilidad de chubascos aislados en el Pacífico Central y Sur.

También son posibles chubascos breves en el oeste del Valle Central y la Península de Nicoya.