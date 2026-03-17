Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este miércoles

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), la mañana de este miércoles 18 de marzo, comenzará con poca nubosidad, lo que provocará un rápido aumento de las temperaturas y una sensación de calor en la mayor parte del país.

La llegada de la brisa marina, sumada al calentamiento matutino, traerá consigo la formación de nubes durante la tarde y aumentará la probabilidad de chubascos aislados en el Pacífico Central y Sur.

También son posibles chubascos breves en el oeste del Valle Central y la Península de Nicoya.