Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este miércoles

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Este miércoles 28 de octubre, en el sur de Centroamérica, persiste la baja humedad, lo que se traduce en cielos despejados por la mañana y temperaturas elevadas en gran parte del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Por la tarde, la nubosidad se mantiene principalmente en las montañas y se extiende hacia el Pacífico Central y Sur, provocando lluvias en las zonas montañosas.

Estas lluvias se intensificarán con aguaceros y tormentas dispersas únicamente en las costas de estas regiones, prolongándose hasta primeras horas de la noche.