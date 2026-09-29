Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este miércoles

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Para este miércoles 30 de setiembre, las brisas del Pacífico se están volviendo más pronunciadas, trayendo alta humedad y formación de nubes más temprana durante todo el día, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan chubascos dispersos acompañados de tormentas eléctricas por la tarde cerca de las montañas de las regiones occidentales del Caribe, que probablemente se extiendan a la costa y las zonas bajas.

También se anticipan precipitaciones en las secciones centro-norte de la Zona Norte y el Pacífico Norte. Es probable que el Valle Central experimente lluvias aisladas en el este y sobre las montañas.

Se espera nubosidad variable con posibles chubascos y lluvias aisladas en el resto de la región del Pacífico. Además, se espera cobertura de nubes bajas en los valles, con posibles bancos de niebla que se desarrollen desde el final de la tarde hasta el principio de la noche.