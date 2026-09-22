Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este miércoles

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Este miércoles 23 de setiembre, persistirá un patrón meteorológico inestable asociado a la Zona de Convergencia Intertropical, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante la madrugada, se esperan cielos parcialmente nublados a mayormente despejados en todo el país, con posibles chubascos y tormentas aisladas en las zonas costeras del Pacífico Norte y Central.

Por la tarde, se esperan chubascos y tormentas en la región del Pacífico y partes del Valle Central, así como chubascos aislados en las montañas del Caribe y la Zona Norte.

Durante la noche, se prevén lluvias en las zonas costeras del Pacífico.