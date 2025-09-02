El Instituto Meteorológico Nacional (IMN), informa que este martes 2 de setiembre, los factores atmosféricos se verán reforzados por la inestabilidad dejada por el paso de la onda tropical n.º 27 el lunes, lo que traerá lluvias aisladas en el territorio nacional.

En la mañana, se pronostica un cielo parcialmente nublado en la vertiente del Pacífico y en parte del Valle Central.

Por la tarde, se prevé aguaceros con tormentas eléctricas tanto en la costa del Pacífico, como en el oeste del Valle Central y las montañas de la Zona Norte.

En las regiones del Caribe, la posibilidad de precipitaciones se limita a las zonas montañosas.