Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este martes

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Este martes 13 de octubre, la Zona de Convergencia Intertropical se ubicará cerca de la costa del Pacífico costarricense y permanecerá activa, por lo que traerá humedad e inestabilidad atmosférica a nuestro país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Estas condiciones favorecerán las lluvias, principalmente por la tarde, tanto en la vertiente del Pacífico como en el Valle Central. Sin embargo, no se descartan lluvias cerca de las costas del Pacífico Central y Sur durante las primeras horas del día.

Mientras tanto, en la Zona Norte y las regiones del Caribe, la probabilidad de lluvia se concentra en las zonas montañosas.