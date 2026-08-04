Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este martes

Este martes 4 de agosto, la inestabilidad atmosférica que persiste tras el paso de la Onda Tropical #28 el lunes, junto con efectos locales, serán los principales factores que influirán en las condiciones meteorológicas en Costa Rica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Durante las primeras horas de la mañana, se espera un aumento de la nubosidad sobre las zonas marítimas cercanas a las costas de Puntarenas y Limón, con una probabilidad baja a moderada de que las lluvias alcancen las zonas costeras y produzcan precipitaciones en esos sectores.

Durante la mañana, el cielo estará entre mayormente despejado y parcialmente nublado, con ráfagas de viento ocasionales sobre el Pacífico Norte y las regiones montañosas.

Por la tarde, se esperan chubascos y tormentas aisladas sobre el Pacífico Central y Sur, con la posibilidad de que se extiendan a las montañas del Valle Central y la Zona Norte.

Durante la noche, la nubosidad aumentará sobre el Caribe y la Zona Norte, acompañada de chubascos dispersos.