Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este martes

Este martes 28 de abril se espera una disminución de la humedad atmosférica, lo que reducirá la probabilidad de chubascos por la tarde Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevé una mañana parcialmente nublada con temperaturas cálidas y un ambiente bochornoso.

Por la tarde, se desarrollarán nubes y chubascos con tormentas eléctricas en las regiones del Pacífico Central y Sur.

También existe la posibilidad de chubascos breves en las zonas montañosas del Valle Central y la Península de Nicoya.