Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este lunes

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Para este lunes, la Zona de Convergencia Intertropical permanecerá cerca de Costa Rica, lo que influirá en las condiciones meteorológicas, generando inestabilidad atmosférica, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Según se pronostica, el constante flujo de humedad proveniente de ambos sectores marítimos, sumado a las altas temperaturas, creará condiciones propicias para la tarde. Además de tormentas eléctricas con precipitaciones que se pueden extender a la Zona Norte, el Caribe y Valle Central.

Mientras que, en las regiones del Pacífico, las lluvias serán dispersas, aunque podrían presentarse aguaceros intensos en la costa.