Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 2 de octubre, las condiciones atmosféricas serán características de estación lluviosa, pero las lluvias serán aisladas en el territorio nacional.
Mañana
Predominará cielo parcialmente nublado y un ambiente caluroso.
Tarde
El ingreso de la brisa marina a las regiones del Pacífico ocasionarán aguaceros con tormenta eléctrica aislados en la costa y al oeste del Valle Central.
En el resto del país, se esperan lluvias dispersas tanto de la Zona Norte como del Caribe Norte.