Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 2 de octubre, las condiciones atmosféricas serán características de estación lluviosa, pero las lluvias serán aisladas en el territorio nacional.

Mañana

Predominará cielo parcialmente nublado y un ambiente caluroso.

Tarde

El ingreso de la brisa marina a las regiones del Pacífico ocasionarán aguaceros con tormenta eléctrica aislados en la costa y al oeste del Valle Central.

En el resto del país, se esperan lluvias dispersas tanto de la Zona Norte como del Caribe Norte.