Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este jueves

El jueves 16 de julio, los vientos alisios, cada vez más intensos, continuarán soplando sobre la cuenca del Caribe, provocando inestabilidad en las zonas marítimas y la entrada de humedad en la región a lo largo del día, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se pronostican chubascos aislados que se desplazarán desde las zonas marítimas hacia partes del Caribe Sur, el Caribe Norte y la zona norte de la Zona Norte.

Por la tarde, se esperan chubascos dispersos con tormentas eléctricas en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el oeste del Valle Central.

También es posible que llueva en la zona oriental del área metropolitana y en las montañas del Pacífico Norte y la Península de Nicoya.