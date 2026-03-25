Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este jueves

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que para este jueves 26 de marzo, el calor persistirá con vientos alisios débiles durante todo el día.

Se esperan cielos despejados a parcialmente nublados en el Pacífico y el Valle Central durante la mañana, mientras que en el Caribe y la Zona Norte se prevén cielos parcialmente nublados a mayormente nublados.

Durante la tarde, una brisa húmeda proveniente del océano traerá humedad superficial, lo que, sumado al calentamiento diurno, podría producir chubascos y tormentas aisladas en el Pacífico Central y Sur, especialmente en las zonas montañosas.

Esta brisa también podría llegar al Valle Central, aumentando la probabilidad de chubascos y tormentas durante este período del día.