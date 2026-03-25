Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este jueves

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El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) detalló que para este jueves 26 de marzo, el calor persistirá con vientos alisios débiles durante todo el día.
Se esperan cielos despejados a parcialmente nublados en el Pacífico y el Valle Central durante la mañana, mientras que en el Caribe y la Zona Norte se prevén cielos parcialmente nublados a mayormente nublados.
Durante la tarde, una brisa húmeda proveniente del océano traerá humedad superficial, lo que, sumado al calentamiento diurno, podría producir chubascos y tormentas aisladas en el Pacífico Central y Sur, especialmente en las zonas montañosas.
Esta brisa también podría llegar al Valle Central, aumentando la probabilidad de chubascos y tormentas durante este período del día.