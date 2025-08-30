Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este sábado y durante el fin de semana se mantendrán las lluvias en horas de la tarde y noche, producto de la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.

Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado en la mayoría del país, con lluvias en el Caribe Norte, la Zona Norte y en la costa del Pacífico Norte.

Durante la tarde y noche, habrá aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, principalmente en Guanacaste y el Pacífico Central.

En el Valle Central se pronostican chubascos y tormentas aisladas, para el Pacífico Sur los aguaceros serán en zonas cercanas a las cordilleras, mientras que en el Caribe y la Zona Norte las lluvias y tormentas eléctricas se desarrollarán en áreas montañosas.