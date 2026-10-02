Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para este fin de semana

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Zona de Convergencia Intertropical continúa generando inestabilidad en la región este fin de semana, con fuertes lluvias en aguas cercanas a la costa del Pacífico, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se prevén precipitaciones en algunas zonas de la península de Nicoya occidental y a lo largo de la costa sur del país durante la madrugada.

A partir de la tarde, se esperan lluvias dispersas y aguaceros en la cordillera central, acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. Las precipitaciones se producirán en ambas vertientes, con las lluvias más intensas previstas en el Pacífico Norte, el Valle Central oriental y el Caribe occidental y la Zona Norte.