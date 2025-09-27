El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó sobre las condiciones que se esperan en el país para este domingo 28 de setiembre.

En detalle:

La Zona de Convergencia Intertropical seguirá cerca de Costa Rica, aportando humedad e inestabilidad atmosférica al territorio.

En estas condiciones, el día será característico de la época de lluviosa, con una mañana de cielo parcialmente nublado y ambiente caluroso.

Por la tarde, cielo mayormente nublado con lluvias y tormentas eléctricas en la vertiente del Pacífico, el Valle central y la Zona Norte.