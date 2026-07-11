Clima Costa Rica: Conozca las condiciones para el fin de semana

Durante el fin de semana, persistirá un patrón meteorológico húmedo e inestable en el sur de Centroamérica, con nubosidad y probabilidad de lluvia en diversas regiones del país, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Se esperan condiciones inestables con chubascos en las zonas marítimas cercanas a la costa del Pacífico y el norte del Caribe.

La nubosidad variable en el Caribe y la Zona Norte provocará chubascos dispersos, que podrían intensificarse hasta convertirse en aguaceros a lo largo del día.

En la vertiente del Pacífico, el cielo estará parcialmente nublado a mayormente nublado, con chubascos y tormentas aisladas.

El Valle Central estará mayormente nublado, con posibles chubascos y aguaceros en el oeste.