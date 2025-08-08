Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), una masa de aire seco acompañada de polvo del Sahara favorecerá condiciones mayormente estables sobre el país durante este viernes.

En general, se espera un día de nubosidad variable, entre poca y parcial, así como ráfagas ocasionales de viento en las zonas montañosas, el Valle Central y el Pacífico Norte, según lo informa el IMN.

Madrugada y día:

La madrugada será fresca y las temperaturas diurnas se mantendrán cálidas.



Tarde:

No se descartan lluvias aisladas y de corta duración en el Pacífico Central y Sur, especialmente sobre las montañas.