Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), para este sábado 16 de agosto continuarán las condiciones estables en la atmósfera debido a la disminución de la humedad y la presencia de polvo del Sahara.

En la madrugada y mañana se prevé poca nubosidad, mientras que las temperaturas serán cálidas durante el día.

Asimismo, el IMN detalla que habrá lluvias principalmente a las zonas montañosas, específicamente en el Pacífico Central y Pacífico Sur, con posibilidad de chubascos y tormentas aisladas.