El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este miércoles 1 de octubre la inestabilidad atmosférica y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical propiciará un ambiente húmedo y favorable para las lluvias intensas.

En las regiones del Pacífico, se estiman aguaceros y lluvias durante la tarde y primeras horas de la noche, junto con tormenta eléctrica frecuente.

Para el Valle Central y la Zona Norte se pronostican lluvias de variable intensidad con probabilidad de tormenta.

Y para el Caribe, las lluvias se concentrarán en el sector oeste cercano a la cordillera, mientras que en la franja costera predominará la nubosidad parcial.