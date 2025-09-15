Costa Rica enfrentará este lunes 15 de septiembre de 2025 un ambiente inestable y húmedo, con pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas a partir de la tarde.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) un alto contenido de humedad predominará en el país.

Esto se da gracias a la Zona de Convergencia Intertropical, la cual se ubica cerca de Costa Rica, sumado al tránsito de la onda tropical #30.

Pronóstico:

Mañana: Se espera nubosidad parcial, temperaturas cálidas y una alta sensación de bochorno.

Se espera nubosidad parcial, temperaturas cálidas y una alta sensación de bochorno. Tarde y Noche: A partir de la tarde, se anticipan desarrollos nubosos con lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica. Estas condiciones podrían prolongarse hacia el periodo nocturno.

Según destacan los expertos, las precipitaciones se concentrarán en el Valle Central, el Pacífico, la Zona Norte y los sectores montañosos del Caribe.