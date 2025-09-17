El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indica que para este jueves 18 de setiembre, se mantendrá un viento alisio débil, favoreciendo el ingreso de la brisa marina, lo que provocaran las lluvias vespertinas en el país.

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se espera nubosidad variable, con probabilidad de lluvias dispersas en las zonas costeras, especialmente en el Pacífico.

Por la tarde se estiman aguaceros aislados con tormenta en la vertiente del Pacífico, el Valle Central y las zonas montañosas del Caribe y la Zona Norte.

Estas lluvias podrían prolongarse durante la noche, principalmente en la provincia de Guanacaste.