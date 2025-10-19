Clima Costa Rica: conozca como estará el tiempo este domingo

Pronóstico del IMN

Marcela Villalobos Salazar Enfermera Obstetra, IBCLC Consultora Internacional de Lactancia Certificada del Hospital Internacional La Católica.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este domingo 19 de octubre, persistirá en el país un patrón húmedo e inestable.

Durante la madrugada y la mañana, se estima nubosidad con lluvias costeras en el Pacífico Central y Norte. Además, de neblina en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante las primeras horas de la mañana.

Por la tarde, se mantendrán las lluvias y aguaceros en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte, así como en las montañas y el Caribe.

Se prevé que estas lluvias se extiendan hacia la noche, especialmente en las regiones del Pacífico.