Clima Costa Rica: conozca como estará el tiempo este domingo

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este domingo 19 de octubre, persistirá en el país un patrón húmedo e inestable.

Durante la madrugada y la mañana, se estima nubosidad con lluvias costeras en el Pacífico Central y Norte. Además, de neblina en la Gran Área Metropolitana (GAM) durante las primeras horas de la mañana.

Por la tarde, se mantendrán las lluvias y aguaceros en el Pacífico, el Valle Central, la Zona Norte, así como en las montañas y el Caribe.

Se prevé que estas lluvias se extiendan hacia la noche, especialmente en las regiones del Pacífico.