Clima Costa Rica: Condiciones inestables continurán este martes

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Este martes 22 de septiembre continuará un patrón inestable asociado a la Zona de Convergencia Intertropical, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Este sistema favorecerá condiciones propias para la ocurrencia de lluvias en sectores costeros de Puntarenas y Guanacaste, principalmente en la madrugada y primeras horas de la mañana.

Por la tarde, se prevén aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico, el Valle Central, así como en las montañas del Caribe y la Zona Norte.

Durante la noche se presentará un ambiente lluvioso en las zonas costeras del Pacífico Central y Pacífico Norte.