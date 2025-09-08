Según el Instituto Metereológico Nacional (IMN), tras el paso de la onda tropical #28 el domingo, este lunes se mantendrán condiciones inestables y alta humedad en el ambiente.

Madrugada:

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana se prevén lluvias aisladas en la Zona Norte y en las cercanías de las costas del Pacífico Central y Sur.

Mañana:

Predominará nubosidad variable, de poca a parcial, con temperaturas cálidas.

Tarde:

Se esperan lluvias y chubascos con tormenta en el Pacífico, el Valle Central (sobre todo en el oeste y norte) y en las montañas de la Zona Norte y del Caribe.

En menor cantidad, también podrían caer lluvias en las llanuras cerca de las montañas. Estas lluvias podrían continuar hasta la noche en las costas del Pacífico.